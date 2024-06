Euro 2024: 580 agenti da Paesi partecipanti a sostegno della polizia tedesca

Euro2024 al via domani in Germania: le forze dell’ordine tedesche saranno supportate da più di 500 agenti provenienti dai paesi partecipanti al torneo. Circa 350 uomini e donne delle forze di polizia straniere supporteranno infatti la polizia tedesca. Altre 230, invece, verranno disposte dalle forze di polizia internazionali. A renderlo noto il ministero dell’Interno tedesco, il quale dichiara che suddette forze saranno dispiegate presso il Centro internazionale di cooperazione di polizia (IPCC) a Neuss per scambiare e mettere in comune informazioni.

Le forze di polizia che supporteranno la Polizia Federale, sono state ufficialmente accolte oggi a Bamberg dalla ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser e dal presidente della Polizia Federale, Dieter Romann. Gli agenti verranno utilizzati per pattugliamenti congiunti nelle stazioni ferroviarie e sui treni, ma anche negli aeroporti e alle frontiere, mantenendo il focus sulla de-escalation e sulla comunicazione: “La sicurezza degli Europei di calcio è la nostra massima priorità nel nostro Paese. Ci armiamo contro tutti i pericoli immaginabili: dal terrorismo islamico ai criminali violenti e agli hooligan. Il Campionato Europeo sarà un’enorme prova di forza per le forze di polizia federali e statali. La polizia federale si trova ad affrontare il più grande dispiegamento della sua storia. Il fatto che 580 forze di polizia internazionali collaborino con i nostri ufficiali tedeschi a questo Campionato Europeo è un segnale forte: pattuglie congiunte e un alto livello di presenza daranno un contributo significativo alla sicurezza dei tifosi e degli ospiti. Le forze di polizia internazionali costituiscono il collegamento tra la nostra polizia, i tifosi e gli ospiti dei paesi partecipanti. Anche la presenza di agenti di polizia in uniforme provenienti dal proprio paese può avere un effetto deterrente su potenziali criminali violenti. In questo modo possiamo agire insieme in modo mirato e prevenire la violenza. Le forze internazionali possono dare un contributo significativo alla comunicazione e alla riduzione della tensione. L’operazione congiunta è un grande segno della stretta cooperazione europea tra le nostre autorità di sicurezza”, ha dichiarato Faeser in merito.

Nel 2006, in occasione dei Mondiali in Germania, la Polizia Federale aveva già ricevuto per la prima volta il sostegno degli Stati partecipanti al torneo con ottimi risultati. Nelle conversazioni con i tifosi di tutto il mondo, le barriere linguistiche si sono notevolmente ridotte e la soglia di inibizione per i tifosi stranieri nel contattare i servizi di emergenza con domande e preoccupazioni è diminuita significativamente.