Eto’o va al contrattacco, l’attaccate pronto a portare in tribunale i suoi accusatori

Nelle scorse settimane l’ex attaccante dell’Inter, Samuel Eto’o, è stato accusato di corruzione in una lettera fatta recapitare alla Fifa da alcuni suoi detrattori che, a loro avviso, sarebbero stati penalizzati dalle decisione del camerunese. Adesso l’attuale presidente della Federcalcio del Camerun ha deciso di passare al contrattacco per difendersi, dando mandato ad uno studio legale, Vey & Associé, per replicare alle “voci diffamatorie” e portare i suoi accusatori in tribunale.