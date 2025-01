La stagione 2024-2025 ha mietuto un’altra vittima in panchina. Il presidente ha perso la calma e ha sbottato senza mezzi termini, lasciando le formalità ad altri momenti e lanciando un chiaro messaggio al successore.

Questa stagione ha già visto numerosi adii nelle panchine dei campionati italiani. Partendo dalla Serie A sono ben 6 i tecnici che hanno ricevuto il ben servito dalle proprie società, l’ultimo in Serie A è stato l’ex allenatore del Milan Paulo Fonseca. Per quanto riguarda la Serie B gli allenatori che hanno dovuto cambiare casa sono stati ben 12, ma se scendiamo fino alla Serie C allora il numero sale vertiginosamente.

A gennaio d’altra parte è il momento di fare i conti e di correre ai ripari per salvare la stagione. Tra chi rincorre la salvezza e chi ambisce a traguardi importanti si sa, il primo a farne le spese è l’allenatore. Basti pensare alla Roma, che dopo i due esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric ha ritrovato un pizzico di serenità – ancora poco stabile – con l’arrivo di Claudio Ranieri. Quanto accaduto in Serie C però, risulta essere un esonero senza precedenti, più per le modalità con cui è avvenuto che per il fatto in sé.

Clamoroso, Di Carlo esonerato via Instagram

C’è chi naviga in acque ben peggiori rispetto a quello che era l’Ascoli di Mimmo Di Carlo, eppure è bastata la sconfitta contro la Lucchese a far sbottare il presidente Pulcinelli pubblicamente. Vecchia conoscenza della Serie A dal 2007 al 2014, Di Carlo aveva collezionato 9 sconfitte, 9 pareggi e 6 vittorie sulla panchina dell’Ascoli, tuttavia l’ultima trasferta in terra toscana è costata cara all’ex allenatore di Sampdoria e Chievo. A tre punti dalla zona Play Out, Pulcinelli ha deciso di correre ai ripari “umiliando” pubblicamente l’ormai ex allenatore dei marchigiani.

Il patron ha pensato bene di utilizzare Instagram per informare i propri tifosi, con una frase dai toni molto forti. Nella sua storia Pulcinelli ha licenziato il tecnico così: “Mister Di Carlo esonerato! Chiediamo scusa ai nostri tifosi, prestazione indegna”. A far notizia non è tanto l’esonero di Di Carlo, ma il fatto che l’annuncio sia arrivato praticamente al triplice fischio della gara tra Lucchese ed Ascoli, terminata 2-1 in favore dei toscani. Solo dopo qualche ora è stato diramato il comunicato ufficiale sul sito del club:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Signor Domenico Di Carlo.

Il Club bianconero ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto fino ad oggi e gli rivolge un grande in bocca al lupo.