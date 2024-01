Esonero Mourinho, La Russa: “Mi dispiace, non poteva fare di più. Aveva un compito impossibile”

Continuano ad arrivare reazioni dal mondo del calcio e non solo sulla rottura tra Josè Mourinho e la Roma ufficializzata questa mattina. “Onestamente sì, mi dispiace dell’esonero di Mourinho perché io sono un mouriniano”, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, commentando il licenziamento deciso dalla Roma per l’allenatore portoghese. “Secondo me – ha aggiunto La Russa parlando con i giornalisti dopo il brindisi alla Camera per il compleanno della premier Giorgia Meloni – gli hanno affidato un compito impossibile, con una squadra in cui Dybala è sempre rotto, Lukaku va a corrente alternata, e con gli infortuni: che poteva fare di più? Poi lui si carica tutte le avversità sulle spalle e chi se le carica se le pesa. Mi dispiace, ma io rimango un mouriniano”.