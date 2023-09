Empoli, Corsi: “L’esonero di Zanetti doloroso. Andreazzoli è una garanzia”

Il primo presidente a decidere di cambiare allenatore nella stagione 2023-24 è stato Fabrizio Corsi che ha deciso di virare su Aurelio Andreazzoli per sostituire Paolo Zanetti. Proprio il presidente dell’Empoli toscana ha parlato di questa scelta intervenendo in conferenza stampa.

Corsi: “Siamo arrivati a questa soluzione di esonero più dolorosa del normale perché veniamo da un’annata in cui Zanetti ci ha regalato gioie e soddisfazioni. Lo ringraziamo per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune per il futuro. Detto questo dopo i risultati ottenuti la miglior soluzione era Aurelio visto che sappiamo quello che può dare alla squadra. Per noi è una garanzia. Ci ha manifestato entusiasmo e siamo andati avanti con lui. E ora la speranza è di riuscire a centrare il nostro traguardo, che è la salvezza”, ha detto il numero uno azzurro”.