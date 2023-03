Empoli, ancora out Vicario: il portiere salta anche il raduno in Nazionale

Momento grigio per Guglielmo Vicario che sarà costretto a saltare il match del suo Empoli contro l’Atalanta, dopo aver saltato anche le ultime partite. La botta al costato è infatti più grave del previsto, tanto che il portiere italiano salterà anche il raduno della settimana prossima della Nazionale di Roberto Mancini che lo aveva chiamato per le partite contro Inghilterra e Malta valevoli per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Con una nota ufficiale, l’Empoli ha comunicato che Vicario non sarà presente nella trasferta di domani (17 marzo) per la partita contro l’Atalanta. Questa la nota ufficiale: “Gli esami svolti per monitorare il trauma contusivo subito nelle scorse settimane, hanno nuovamente escluso lesioni. Il quadro clinico emerso ha però consigliato un periodo di riposo dall’attività sportiva al fine di ristabilire al meglio la condizione del calciatore. L’atleta non sarà disponibile per la prossima gara contro l’Atalanta e non potrà rispondere all’eventuale convocazione della nazionale italiana del ct Roberto Mancini. Il calciatore sarà seguito costantemente dallo staff medico sanitario azzurro, al fine di valutare al meglio il suo rientro in gruppo e la ripresa della normale attività“.