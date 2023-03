Tiro a volo, raduno al Tav Laterina per gli azzurri di skeet in vista di Larnaca

Scatta la preparazione degli azzurri di skeet in vista della terza Prova di Coppa del Mondo ISSF in programma a Larnaca (CYP). Il direttore tecnico della Nazionale Andrea Benelli, campione olimpico ad Atene 2004, ha convocato al Tav Laterina (Ar) gli atleti che il prossimo 23 marzo partiranno per la tappa cipriota. Una tre giorni di lavoro intensivo per gli ultimi aggiustamenti tecnici. Protagonisti Chiara Cainero (Carabinieri), campionessa olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016, Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro), Tammaro Cassandro (Carabinieri), Elia Sdruccioli (Esercito) ed Erik Pittini (Carabinieri). Con la squadra c’è anche il preparatore atletico delle squadre azzurre Fabio Partigiani, che si concentrerà sugli aspetti legati alla preparazione fisica.