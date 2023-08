Eccellenza, in campo Silvio Berlusconi: il 17enne di origini ghanesi subentra al fratello di Raspadori

In campo Silvio Berlusconi. E’ successo davvero, pochi giorni fa, nell’Eccellenza emiliana, per un curioso caso di omonimia di un giovane calciatore nei confronti del Cavaliere deceduto lo scorso 12 giugno. Il giovane Silvio Berlusconi Boahene, diciassettenne di origini ghanesi, gioca infatti nella Virtus Castelfranco, formazione dilettantistica del modenese, e al 75′ dell’incontro con il Corticella, ha fatto il suo ingresso in campo. A rendere più “particolare” la notizia è il fatto che a lasciargli spazio sul terreno di gioco è stato Enrico Raspadori, fratello di Giacomo, attaccante del Napoli. Il giovane calciatore, che porta il nome dell’ex premier, è stato chiamato così dal padre Anthony, operaio ghanese, per dargli “il nome di un grande capo politico, di cui mi piaceva tutto e a cui devo il mio permesso di soggiorno”.