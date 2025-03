La Juventus sarà senza dubbio una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato estivo.

La squadra di Thiago Motta sta vivendo una stagione fin qui disastrosa, nonostante una eventuale vittoria contro il Verona potrebbe portarla clamorosamente a sei punti dal primo posto occupato dall’Inter. Un punteggio più frutto del rallentamento dei nerazzurri, del Napoli e dell’Atalanta che del rendimento dei bianconeri, ma comunque un eventuale meno sei che riporterebbe clamorosamente la Juventus in corsa per lo Scudetto, anche se non sarebbe per niente semplice superare le tre che precedono la Vecchia Signora.

Le ultime due settimane sono state tremende, con la doppia eliminazione prima dalla Champions League per mano del PSV e poi dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. Soprattutto la seconda ha lasciato strascichi importanti, sia per il valore dell’avversario sia per la prestazione sfoderata dalla Juventus. Una prestazione vergognosa, per stessa ammissione di Thiago Motta e di Mattia Perin, che dopo il match non hanno avuto problemi a fare mea culpa a nome proprio e a nome della squadra. Contro i toscani gli errori decisivi dal dischetto sono stati di Kenan Yildiz e di Dusan Vlahovic. Un errore, quello del serbo, che ha aumentato ancora di più le voci su un suo futuro lontano da Torino, in una situazione che sembra essere sempre più ai minimi termini. Anche e soprattutto per questo motivo Cristiano Giuntoli sta sondando varie piste per l’attacco della prossima stagione.

Confermare Kolo Muani, ma non solo: la Juventus punta Ekitike

Il riscatto di Kolo Muani è la prima operazione sulla lista della dirigenza bianconera, un’operazione che sarà certamente onerosa e non semplice da effettuare. Servirà convincere il PSG a cederlo ad una cifra alla portata, anche se l’investimento da novanta milioni fatto due stagioni fa dai parigini rende il tutto abbastanza difficile. Oltre a quello del francese ci sono anche altri tre nomi sul taccuino di Giuntoli. Il primo è quello di Victor Osimhen, ma ormai non fa più notizia. Il secondo è quello di Benjamin Sesko, gigante classe 2003 del Lipsia che ha fatto benissimo proprio contro i bianconeri in Champions League. Il secondo è quello di Hugo Ekitiké, attaccante francese classe 2002 di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Definito il nuovo Trezeguet, Ekitiké è alla seconda stagione in Germania con l’Eintracht che prima lo ha preso in prestito dal PSG, salvo poi riscattarlo la scorsa estate. In questa stagione è già a quota 18 gol in tutte le competizioni, e l’addio di Omar Marmoush a gennaio gli ha permesso di diventare inamovibile nell’attacco tedesco.

Non sarà semplice strapparlo all’Eintracht, ma Giuntoli farà certamente un tentativo in estate. Con l’obiettivo di piazzare il doppio colpo francese: Kolo Muani più Ekitiké, il nuovo Trezeguet.