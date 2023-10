Diritti tv Serie A, Iervolino: “Se il sistema collassa lo fa per tutti”

Per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv della prossima Serie A sono giorni caldi, come detto dal presidente della Lega di A Casini. Su questo tema è intervenuto anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino che ha voluto fare chiarezza sull’argomento.

Le parole di Iervolino all’evento in corso al Festival dello Sport 2023 a Trento: “Nelle aziende, quando gli intermediari guadagnano di più, vuol dire che c’è qualcosa che non va. È evidente che deve far riflettere. Il calcio italiano sta vivendo una stagione difficile, c’è poca coesione nella Lega, la questione dei diritti TV ci vede in difficoltà, ma anche quella degli agenti e il rapporto coi giocatori. Se il sistema collassa, collassa per tutti. Bisogna ingaggiare nuove regole con gli agenti, non sopporto che un agente dopo tre partite fatte bene viene a bussare alla partita o aizza il pubblico contro il presidente. Ci servirebbero delle norme, come ad esempio il fatto di non spendere più del 50% di quanto ricavato, servono norme, non sanzioni che poi non hanno effetti. Se non riusciamo con la legge dello Stato possiamo autodeterminarci noi all’interno della Lega“.