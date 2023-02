Diritti tv a 5 anni, stop del Quirinale all’emendamento Lotito

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è arrivato uno stop da parte del Quirinale alla revisione della norma che allunga il contratto per i diritti tv del calcio, “risultata materia estranea al decreto negli uffici della presidenza della Repubblica“. “La moral suasion dei tecnici del Quirinale costringe il governo a rivedere in corsa il decreto Milleproroghe. Il testo deve approdare nell’Aula di Palazzo Madama tra martedì e mercoledì e uno stop metterebbe a rischio molte norme a cui la maggioranza tiene molto, tra cui i balneari e lo smart working” si legge.

Tra i firmatari dell’emendamento sui diritti tv c’è anche Claudio Lotito, deputato di Forza Italia e patron della Lazio. “Se dalle indagini di mercato non emergono soluzioni più convenienti, gli attuali contratti sono prorogati per il tempo necessario e non oltre la durata complessiva di 5 anni” prosegue il quotidiano. Alla base dell’altolà del Quirinale ci sarebbe anche la “convinzione che i diritti debbano essere rimessi a gara” alla fine del triennio.