Si dimette il presidente della Federcalcio svedese per la riammissione delle giovanili russe in competizioni UEFA

La Uefa ha deciso da tempo di riammettere le squadre giovanili russe alle competizione dall’organo più importante europeo organizzato. Questa decisione ha scatenato alcune conseguenze per quanto riguarda le diverse federcalcio europee.

Per esempio, tale riammissione è costata a Karl-Erik Nilsson la carica di presidente della Federcalcio svedese. Nilsson è infatti stato costretto alla dimissioni in quanto anche da vicepresidente della Uefa si era espresso a favore e aveva votato per una politica più filo-russa in una riunione del 26 settembre a Cipro. Un voto che ha sfidato la politica sportiva nazionale svedese e che ha scatenato 10 giorni di polemiche nel paese scandinavo, fino alle dimissioni da presidente Federale.