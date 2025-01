L’arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan al posto di Paulo Fonseca cambierà sicuramente le strategie di mercato dei rossoneri.

Dopo una sessione estiva fatta in funzione dell’ormai ex tecnico, nelle prossime settimane la dirigenza del Diavolo potrebbe ritrovarsi a dover accontentare le richieste del nuovo allenatore. Sono ancora troppo pochi gli allenamenti che Conceiçao ha avuto a disposizione per poter conoscere tutto il gruppo e soprattutto per approfondire quanto e cosa ogni calciatore può dare al suo calcio. L’ex allenatore del Porto avrà a disposizione anzitutto la partita di Supercoppa contro la Juventus per valutare da vicino i suoi ragazzi, per poi fare eventualmente alcune richieste alla società in entrata o in uscita.

Un primo segnale forte è arrivato già dopo pochi giorni: Fikayo Tomori non è sul mercato, il difensore inglese difficilmente si muoverà da Milano. Finito quasi ai margini della rosa con Fonseca in panchina, così come accaduto a Pavlovic in favore della coppia Thiaw – Gabbia, l’ex Chelsea potrebbe ritrovare spazio con il cambio di guida tecnica. Su di lui nelle ultime settimane c’erano stati numerosi rumors che lo volevano vicino alla Juventus, ma ora la situazione potrebbe cambiare.

Nel frattempo il Milan è sempre alla ricerca di grandi occasioni, e potrebbe tentare un clamoroso colpaccio di mercato nei prossimi giorni.

Dani Olmo in prestito fino a giugno: il Milan ci prova

Il Barcellona sta vivendo una situazione economica difficilissima e potrebbe essere costretto a sacrifici importanti nelle settimane seguenti. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso Dani Olmo, con il fantasista spagnolo che potrebbe addirittura partire a zero.

La Liga, infatti, ha negato l’iscrizione del calciatore nella rosa blaugrana a causa dei tanti debiti del Barça. L’iscrizione di Olmo, arrivato in estate dal Lipsia, era temporanea ed è stata possibile ad inizio stagione solo grazie all’infortunio di Christensen. Ora, però, il Barcellona continua a non rientrare nei paletti imposti e pertanto potrebbe dover rinunciare al calciatore.

Pagato quasi 60 milioni, nel contratto di Dani Olmo sarebbe presente una clausola che gli permetterebbe di svincolarsi qualora il Barça non avesse potuto registrarlo. In questa situazione caotica entrerebbe in scena il Milan, che potrebbe proporre ai blaugrana un prestito gratuito di sei mesi in modo da non far perdere ai catalani il calciatore a zero.

Un’ipotesi che scalda incredibilmente il mercato rossonero: il Diavolo potrebbe avere l’asso nella manica per svoltare la sua stagione e provare a scalare la classifica.