Emozioni a non finire nella notte italiana, in cui si sono disputati sei incontri valevoli per la regular season NBA 2024/2025. I protagonisti sono stati due veterani come LeBron James e Steph Curry, che hanno trascinato le rispettive franchigie alla vittoria, ma non si può non parlare degli Oklahoma City Thunder, ancora vittoriosi. Infine, è arrivato un risultato clamoroso al Fiserv Forum, dove Milwaukee ha subito una sconfitta shock.

L’età è solo un numero

Quando un giocatore ha più anni che punti segnati in una partita vuol dire che o è molto anziano oppure non ha avuto una serata particolarmente positiva al tiro. Nessun dubbio sulla categoria alla quale appartiene LeBron James, che pochi giorni dopo aver spento 40 candeline ha guidato i Los Angeles Lakers al successo con una prestazione da 38 punti e 8 rimbalzi. Eguagliato Michael Jordan per numero di partite con almeno 30 punti a referto (562). Battuti per 114-106 i Portland Trail Blazers.

Curry da record

Non è stato da meno Steph Curry, i cui 30 punti nel successo dei Golden State Warriors – maturato con il punteggio di 139-105 ai danni dei Philadelphia 76ers – sono quasi passati inosservati. Il motivo? Ha chiuso la partita con 8/8 da tre, eguagliando altri 9 giocatori nella storia della NBA. Nessuno di questi, però, aveva messo a segno anche 10 assist nello stesso match. Per Curry si tratta dell’85^ partita con almeno 8 triple a bersaglio e della prima in assoluto con il 100% di realizzazione. Piccolo dettaglio: ha trascorso sul parquet meno di 30 minuti.

OKC da paura

In questa stagione si parla tanto dei Cleveland Cavaliers, dominatori a Est, ma gli Oklahoma City Thunder non sono da meno. Contro i Los Angeles Clippers (scavalcati dai concittadini Lakers) è infatti arrivato il tredicesimo successo di fila, a sugellare il primo posto nella Western Conference con un bilancio di 28-5. Gilgeous-Alexander protagonista con 29 punti e 8 assist nella vittoria per 116-98. Si tratta della striscia più lunga nella storia della franchigia.

Sorpresa Brooklyn

Una vittoria dei Nets a Milwaukee contro i Bucks pagava tra le 6 e le 7 volte la posta, eppure è accaduto. Cameron Johnson e compagni hanno infatti sconfitto i più quotati Bucks con il punteggio di 113-110, firmando l’upset della serata. Alla squadra di casa non è bastata la doppia doppia da 27 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Ok Boston e Indiana

Prosegue l’ottimo feeling dei Celtics con le trasferte. 12-3 il bilancio aggiornato dopo la vittoria per 118-115 sul campo dei Minnesota Timberwoiolves. Sugli scudi Jason Tatum, autore di 33 punti. Anche Tyrese Haliburton ha messo a segno 33 punti nel successo degli Indiana Pacers – col punteggio di 128-115 ai danni dei Miami Heat -, ma ci ha aggiunto pure 15 assist.

I risultati della notte

Miami Heat – Indiana Pacers 115-128

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 115-118

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 110-113

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 116-98

Golden State Warriors – Philadelphia 76ers 139-105

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 114-106

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 29-4

Boston Celtics 25-9

New York Knicks 24-10

Orlando Magic 20-15

Milwaukee Bucks 17-15

Miami Heat 17-15

Atlanta Hawks 18-16

Indiana Pacers 17-18

Detroit Pistons 15-18

Chicago Bulls 15-19

Philadelphia 76ers 13-19

Brooklyn Nets 13-21

Toronto Raptors 8-26

Charlotte Hornets 7-25

Washington Wizards 6-25

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 28-5

Memphis Grizzlies 23-11

Houston Rockets 22-11

Denver Nuggets 19-13

Dallas Mavericks 20-14

Los Angeles Lakers 19-14

Los Angeles Clippers 19-15

Minnesota Timberwolves 17-16

San Antonio Spurs 17-16

Golden State Warriors 17-16

Phoenix Suns 15-17

Sacramento Kings 15-19

Portland Trail Blazers 11-22

Utah Jazz 7-25

New Orleans Pelicans 5-29