L’addio di Theo Hernandez al Milan è sempre più vicino: il sostituto può arrivare per 25 milioni. Intreccio con la Juve sul calciomercato

Il Milan deve guardare al futuro, ma con l’attuale stagione che entra nel vivo e potrebbe ancora regalare delle soddisfazioni ai rossoneri. Nonostante la mancanza di continuità, le tante critiche e la sensazione di aver raccolto risultati di gran lunga al di sotto rispetto al livello attuale della squadra.

Il club meneghino, proprio per questo, ha scelto di esonerare Paulo Fonseca e di ripartire da Sergio Conceicao, che non è sicuro della permanenza, nonostante la vittoria della Supercoppa italiana e la possibile conquista della Coppa Italia. In un clima di aperta contestazione dei tifosi nei confronti della società e della squadra, anche diversi big sono finiti nel mirino della critica.

Uno di questi è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese, nonostante il gran gol realizzato nell’ultimo turno contro l’Udinese, sta offrendo prestazioni parecchio al di sotto delle aspettative, e si è reso protagonista di errori gravi che hanno inciso sul percorso dei suoi. È impossibile non menzionare l’espulsione contro il Feyenoord che è costata l’eliminazione in Champions League e i tanti svarioni difensivi compiuti.

Il rinnovo di Theo Hernandez resta difficile: scelto il sostituto

Il rinnovo di contratto resta parecchio lontano per il francese, per cui nel frattempo potrebbero concretizzarsi gli interessi di diverse big europee, su tutte Real e Atletico Madrid. Un Milan spera di incassare una cifra comunque importante dal suo addio, ma intanto è al lavoro per un sostituto che possa blindare la fascia sinistra per diversi anni.

In cima alla lista, come riportato da Calciomercato.it, c’è Maxim De Cuyper, laterale mancino in forza al Club Brugge e alla nazionale belga. Oltre a una buona struttura fisica, il laterale mancino vanta un piede molto educato, in grado di offrire in qualsiasi momento assist precisi ai compagni. Il percorso in Italia potrebbe completare la sua formazione sia sotto il profilo della forza, sia per la fase difensiva.

Il costo sul calciomercato è di 25 milioni di euro, una cifra accessibile dopo la cessione di Theo. Il problema del Milan è che la concorrenza sul ragazzo non manca e anche la Juve potrebbe farsi sotto per chiudere l’acquisto del belga. Anche in questo caso, il suo arrivo potrebbe essere finanziato da una cessione, visto che Cambiaso resta nel mirino del Manchester City.