I risultati dell’ultima giornata della regular season di NBA 2024/2025, con tutte le franchigie che quest’oggi si sono affrontate tra loro giocando la partita numero 82 di una stagione regolare come sempre lunghissima ed estenuante. Tempo di verdetti quindi, con le prime sei squadre di Eastern e Western Conference che si sono aggiudicate un posto diretto per i Playoff, mentre le piazzate tra il settimo e decimo posto dovranno passare dalle forche caudine dei Play-in. Di seguito il link con tutte le classifiche aggiornate.

NBA 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Eastern Conference: Boston e New York vincono, Cleveland ko

A est tutto già consolidato prima dell’ultima giornata, con poco o nulla in palio. Calo di tensione per i Cleveland Cavaliers, che già certi del primo posto vengono sconfitti all’overtime dagli Indiana Pacers. Non si ferma invece la marcia dei Boston Celtics, che regolano gli Charlotte Hornets senza particolari difficoltà così come i New York Knicks che vincono in casa di Brooklyn. Chiudono la loro stagione i Washington Wizards, che battono di misura i Miami Heat con quest’ultimi comunque già certi del play-in. Vincono al supplementare anche i Milwaukee Bucks, che in attesa dei playoff superano Detroit che comunque mantiene il sesto posto.

I risultati dell’ultima giornata a Est

Atlanta Hawks – Orlando Magic 117-105

Boston Celtics – Charlotte Hornets 93-86

Brooklyn Nets – New York Knicks 105-113

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 118-126 (OT)

Miami Heat – Washington Wizards 118-119

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 140-133 (OT)

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 102-122

Western Conference, Clippers vincono “spareggio”: Golden State al play-in

A Ovest c’era l’unica partita con ancora qualcosa in palio, un vero e proprio spareggio per il sesto posto che ha visto i Los Angeles Clippers vincere al supplementare in casa dei Golden State Warriors per 119-124. James Harden e Kawhi Leonard trascinano Los Angeles alla vittoria rispettivamente con 39 e 33 punti, mentre i 36 di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler III non bastano a Golden State che chiude così al settimo posto e dovrà affrontare i play-in. Il sesto posto è infatti dei Minnesota Timberwolves, che vincono 116-105 sul fanalino di coda Utah Jazz.

Per il resto arriva la vittoria numero 68 degli Oklahoma City Thunder, che già forti del miglior record della stagione battono a domicilio i New Orleans Pelicans 110-115. Sconfitta in casa invece per gli Houston Rockets, che cedono 111-126 ai Denver Nuggets che confermano il quarto posto. Stop indolore per i Los Angeles Lakers, comunque terzi a Ovest nonostante la netta sconfitta in casa dei Portland Trail Blazers.

I risultati dell’ultima giornata a Ovest

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 119-124 (OT)

Houston Rockets – Denver Nuggets 111-126

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 132-97

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 116-105

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 100-115

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 109-81

Sacramento Kings – Phoenix Suns 109-98

San Antonio Spurs – Toronto Raptors 125-118