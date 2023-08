Dalla Grecia, Solbakken piace all’Olympiacos: la Roma chiede 6 milioni

L’Oympiacos punta verso l’attaccante norvegese Ola Solbakken. Secondo quanto riportato dal portale greco ‘Sport24’, il calciatore ingaggiato a parametro zero dalla Roma e che ha disputato 14 partite, potrebbe essere mandato in Turchia, anche se il club giallorosso non ha aperto al prestito e vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. Solbakken ha aperto al trasferimento ma la trattativa non è semplice perché la richiesta della è di 6 milioni di euro.