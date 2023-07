Cristiano Ronaldo pronto a investire nell’editoria: è tra i finanziatori del gruppo portoghese Cofina

Nuova avventura all’orizzonte per Cristiano Ronaldo, che potrebbe approdare nel mondo dell’editoria. Luís Santana, amministratore esecutivo del gruppo editoriale portoghese Cofina, ha infatti rivelato che l’operazione di acquisto della quota di maggioranza (30%) potrà vantare tra i finanziatori il “più grande calciatore di sempre, un atleta eccezionale che condivide con noi i valori di esigenza, rigore, lavoro e resilienza”. Ulteriori conferme sono arrivate da fonti vicine al giocatore, evidenziando come CR7 sia entusiasta di investire in questo nuovo ambito. Come riporta Il Sole 24 Ore, il gruppo Cofina possiede in Portogallo i quotidiani Jornal de Negócios e Record, oltre al tabloid Correio da Manhã e al canale televisivo Cmtv.