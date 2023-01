Cristiano Ronaldo e l’esordio: possibilità di vederlo in campo giovedì contro l’Al Taee

Oltre l’attesa presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, i tifosi dell’Al Nassr attendono impazienti l’esordio in campo: a detta di Marca il portoghese parlerà prima col tecnico Rudi Garcia, che valuterà le condizioni dell’attaccante e rifletterà sul possibile esordio proprio giovedì contro l’Al Taee. La nuova squadra di CR7 è attualmente prima in classifica a quota 26 punti, a +1 sull’Al Shabab ma con una partita in più.