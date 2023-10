Coverciano, Rocchi e Marani inaugurano la settimana di docenze: proseguono i corsi per ds e allenatori

Ad aprire il programma settimanale dei corsi per direttore sportivo e per allenatori UEFA Pro a Coverciano è stato il responsabile CAN, Gianluca Rocchi. Inoltre, i corsisti hanno avuto l’opportunità di seguire la conferenza stampa di Matteo Marani, presidente della Lega Pro e presidente della Fondazione Museo del Calcio. Tanti personaggi di spicco presenti tra i corsisti nell’aula magna del Centro Tecnico Federale, da Gianluigi Buffon ad Alessandro Del Piero, passando per Ignazio Abate e Daniele Massaro.

Il corso per direttore sportivo è cominciato la scorsa settimana e prevede un programma didattico di 144 ore. Il corso per allenatori UEFA Pro rappresenta invece “il massimo livello formativo per un tecnico e – in caso di esito positivo degli esami finali – abilita a poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B”. Di seguito l’elenco completo degli allievi.

Corso per DS: Giancarlo Borhy, Gianluigi Buffon, Leonardo Calistri, Isabella Cardone, Marta Carissimi, Luca Carra, Manuela De Luca, Mario Donadoni, Vincenzo Ercolano, Antonio Fallarino, Enrico Fasano, Orazio Fileti, Nicola Franchini, Leonardo Gabbanini, Vincenzo Grella, Nicola Legrottaglie, Alessio Luccarelli, Sandro Macerata, Andrea Manno, Gianmarco Marino, Mario Marzetti, Roberto Massaro, Daniele Emilio Massaro, Matteo Alfredo Mavilla, Giovanni Mazzarelli, Marco Mercuri, Simone Missiroli, Matteoguido Orlandini, Agostino Pagliarulo, Giuseppe Pardeo, Fabrizio Pasqua, Alessandro Pettinà, Luca Pollice, Simone Reposi, Simone Ricchio, Beatrice Riva, Lorenzo Salvadori, Danilo Sancamillo, Manuel Scalese, Andrea Scarpellini, Paolo Scriboni, Matteo Serallegri, Francesco Serrapica, Matteo Settimo, Irene Villa e Carlo Maria Zerminiani.

Corso per allenatori: Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Cristian Daniel Ledesma, Simone Padoin, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla e Guglielmo Stendardo.