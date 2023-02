Costituita a Firenze l’associazione Davide Astori: presentazione domani, 13 febbraio

Sarà costituita domani, 13 febbraio, a Firenze l’associazione ‘Davide Astori’, che sarà poi presentata alle 12,30 nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza della famiglia Astori e di numerose autorità. I fini dell’associazione intitolata al capitano della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra, perpetuandone i valori umani e professionali, saranno lo studio e la diffusione della storia, dei principi e valori ideali e della cultura del calcio, con giornate di studio in collegate materie scientifiche, giuridiche ed economiche, in occasione delle quali si raccoglieranno fondi da destinare a finalità benefiche connesse all’evento.