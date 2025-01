Dopo il successo contro il Milan di Sergio Conceicao, la Juventus è tornata a pareggiare per l’ennesima volta in questa stagione. Lo 0-0 contro il Club Brugge ha nuovamente deluso tutti, ancor di più la prestazione a dir poco scialba.

C’era grande speranza dopo l’importante vittoria contro i diavoli in Serie A, tuttavia la gara di Champions League contro i belgi è stata una gara praticamente senza precedenti. Bisogna tornare indietro al 2012 per trovare un’altra partita di Champions con un solo tiro nello specchio (Lille – Bayern Monaco), ma quel che è peggio è che i bianconeri sono apparsi ancora una volta senza grandi idee.

Giuntoli sta chiudendo dei colpi importanti per gennaio, ma l’impressione è che non siano i singoli a fare la differenza, come d’altra parte è stato riconfermato proprio in Champions League. Il prossimo incontro di campionato sarà contro un Napoli che sta viaggiando su tutt’altre frequenze e il timore è quello di fare una brutta figura. Thiago Motta non riesce a tirare fuori il meglio dai propri giocatori e tra tutti è Dusan Vlahovic a finire sempre sulle pagine dei giornali. Insomma, all’inizio della stagione le premesse sembravano ben altre, ma ormai abbiamo passato il giro di boa e la Juventus non può più permettersi di illudere e deludere con tale costanza. Vincere con il City, o contro il Milan, non acquisisce alcun senso se non si trova continuità e le parole dell’ex presidente fanno riflettere.

Cobolli Gigli sicuro: “Motta ha peggiorato la Juventus”

Motta è finito sul banco degli imputati e il suo operato sta instillando dubbi ormai nella maggior parte degli esperti del settore, incluso l’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli. Intercettato dai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex AD della Mondadori non è per niente sereno in vista del big match tra Juventus e Napoli: “Oggi tra le due squadre c’è una differenza abissale, la stessa che c’è tra Thiago Motta e Conte”

Cobolli Gigli non ha potuto fare a meno di paragonare l’operato di Antonio Conte con quello dell’ex Bologna, evidentemente amareggiato dall’andamento dei bianconeri: “Il Napoli è stato rivitalizzato dal nuovo tecnico e ha raccolto un qualcosa tutt’altro che semplice, nel giro di pochissime partite. Molti erano dati per brocchi lo scorso anno, mentre quest’anno sono tornati campioni. Un qualcosa che Motta, invece, non è riuscito a fare… Non so cosa faccia negli spogliatoi il nostro allenatore, ma gli ultimi 15’ di Vlahovic sono inspiegabili”.