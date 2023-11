Corea del Sud: la Federcalcio sospende Hwang Ui-jo per scandalo sessuale

Hwang Ui-jo è stato sospeso dalla Federcalcio della Corea del Sud perché accusato di aver fatto una video alla ex compagna durante un rapporto sessuale e di averlo poi condiviso sui social. Il calciatore, attualmente in Championship con il Norwich, ha negato le accuse e ora verrà interrogato dalla polizia. “Gli atleti nazionali hanno il dovere di comportarsi con alti standard morali e senso di responsabilità. In questo senso, la KFA ritiene che un atleta debba gestire la propria vita privata secondo tali standard”, le parole di Lee Yoon-nam, capo del Comitato Etico della KFA.

Anche il ct Klinsmann ha commentato l’accaduto: “Vivo in questo mondo da 40 anni, nel calcio professionistico, ci sono sempre speculazioni. E fino a quando non ci sarà nulla di provato su qualcosa che la gente ipotizza, non ci credo- ha detto Klinsmann- Quindi è, per me, del tutto normale che Ui-jo, qualunque cosa si speculi in Corea al momento, non sia vera”.