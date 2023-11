Udinese-Cagliari 1-2, Cioffi: “Orgoglioso dei ragazzi, questa gara ci servirà per la salvezza”

“Sono molto contento dei miei giocatori”. Questa è la sintesi del pensiero di Gabriele Cioffi dopo la sconfitta contro il Cagliari subita ai supplementari in Coppa Italia. “I ragazzi hanno avuto una grandissima personalità, noi dobbiamo essere orgogliosi. Ci fa soffrire non aver vinto, ma non è la priorità”. Cioffi rimarca un concetto che per lui era fondamentale trarre nella gara di stasera: “Quelli che per gli altri erano azzardi per me erano certezze, e io questa partita l’ho vinta. I tifosi hanno il diritto di fischiare – specifica il tecnico – ma se mi chiedi cosa ne penso io dei miei giocatori, io applaudo. Ora i leader sanno che accanto hanno altri giovani dietro. Questa gara ci servirà per la salvezza”. L’allenatore adesso sa “che tutti hanno battuto presente. Mi dispiace tantissimo non aver passato il turno, mi dispiace non essere arrivati ai rigori che sono sicuro avremmo vinto. Ma sento di aver vinto perché la fiducia che ho dato ai ragazzi è stata ricambiata”. Conclude affermando che “io sarei fiero di sapere che, se qualcuno dei senatori sbaglia partita, ho uno dei giovani pronto a dare il suo contributo. Ho vinto nel dargli fiducia e loro hanno vinto nel battere presente. Siamo pronti per il Milan”.