Udinese-Cagliari 1-2, Ranieri: “C’è ancora da lavorare, ma sono contento”

“Piano piano, abbiamo ancora molto da lavorare. Sono molto contento, mettere in campo giocatori che hanno poco minutaggio e fare questa partita è positivo. L’importante è creare occasioni, prima o poi la palla deve entrare. Bisogna lottare per ogni situazione e per ogni obiettivo. I ragazzi stanno capendo questa mia filosofia e lottano fino in fondo in ogni gara. Potevamo vincerla prima, ma anche perderla. Da parte nostra la partita è stata giocata bene, abbiamo fatto un buon lavoro”. Così il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ai microfoni di Mediaset ha commentato la vittoria per 2-1 contro l’Udinese.