Carabao Cup 2023/2024, sarà Chelsea-Newcastle nei quarti. Per il Liverpool c’è il West Ham

Si è già allineato ai quarti di finale il tabellone della Carabao Cup 2023/2024, ovvero la Coppa di Lega inglese. E già sono tante le big uscite di scena tra sedicesimi e ottavi di finale. Le due squadre di Manchester, ad esempio, ma anche l’Arsenal ieri ha detto addio alla competizione. Chi è ancora in corsa è il Liverpool, che a dicembre se la vedrà nei quarti contro il West Ham, mentre il sorteggio ha posto di fronte il Chelsea al Newcastle. L’Everton soffre in Premier League ma si sta ben comportando nel torneo e sfiderà ora il Fulham. Infine, una grande occasione sia per il Port Vale che per il Middlesbrough, che si affronteranno e contenderanno un posto in semifinale.