Telecronisti Frosinone-Pisa, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

E’ tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per l’inizio della sfida tra Frosinone e Pisa, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco vanno a caccia del loro primo successo stagionale in gare ufficiali dopo la serie di amichevoli precampionato. La squadra nerazzurra, dal suo canto, non ha intenzione di recitare il ruolo di comparsa e punta a sorprendere gli avversari. La partita andrà in scena alle ore 17:45 di venerdì 11 agosto e sarà trasmessa in diretta tv su 20, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. La telecronaca della gara sarà condotta da Giampiero Foglia Manzillo.