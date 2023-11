Spezia, Alvini: “Potevamo vincerla, ma dobbiamo crescere ancora tanto”

Massimiliano Alvini ha commenta la prestazione del suo Spezia contro il Sassuolo, nel match valevole per il secondo turno di Coppa Italia e perso ai rigori per 5-4. “Potevamo anche portarla a casa, abbiamo fatto bene e dispiace dover uscire, per quello che abbiamo messo in campo, per le idee e l’atteggiamento che anche questa sera abbiamo avuto. Anche noi come il Sassuolo siamo andati più volte vicino al gol, la squadra è viva e oggi ha giocato a viso aperto sul campo di una squadra moto forte”.

Poi ha concluso: “Mi dispiace e mi fa arrabbiare il fatto di aver giocato di giovedì, ovvero due giorni dopo la Cremonese, perché due giorni a questi livelli possono fare la differenza e credo che serva molta più attenzione quando si fanno certi calendari e certe scelte. Il prossimo step che deve fare lo Spezia è nella mentalità, siamo un gruppo molto giovane e dobbiamo crescere tanto, di testa, di atteggiamento e nello sviluppo del talento”.