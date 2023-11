Sassuolo-Spezia, Dionisi: “La Coppa Italia va rispettata, vogliamo passare il turno”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara dei sedicesimi di Coppa Italia contro lo Spezia, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha detto: “La nostra volontà è andare avanti il più possibile in questa competizione, che va rispettata e approcciata con l’atteggiamento giusto. Tuttavia ho 20-21 giocatori di movimento a disposizione e ho intenzione di coinvolgerne più possibili perché se lo meritano. La partita contro lo Spezia deve dare risposte positive“.

“Lo scorso anno abbiamo perso al primo turno contro una squadra di Serie B, perciò un avversario come la Spezia va assolutamente rispettato. In queste gare si pareggiano i valori, poi se l’approccio è giusto e se si accettano le difficoltà i valori possono emergere – ha proseguito Dionisi -. Lo Spezia è una squadra che sta vivendo un momento un po’ così ma sono convinto che ne verrà fuori. Non mi interessa il loro approccio, noi faremo tutto il possibile per metterli in difficoltà. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto e qualificarci per il turno successivo“.