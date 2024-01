Sassuolo, Dionisi: “Brutto secondo tempo. Ci siamo disuniti”

Il Sassuolo ha avuto la peggio nello scontro contro l’Atalanta, che valeva per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Un grande De Keteleare ed un gol di un ritrovato Miranchuk hanno portato la Dea sul triplo vantaggio sicuro. A parlare del match a fine partita è stato Alessio Dionisi che in conferenza stampa ha analizzato così la gara.

Dionisi: “Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, nel secondo ci siamo disuniti troppo presto, ci siamo allungati troppo. Abbiamo giocato con giocatori giovani, sono ragazzi che si devono fare, se avessimo pensato a vincere a tutti i costi avrei fatto altre scelte. I valori vengono fuori, quando ti allunghi un po’ poi l’esperienza ha avuto la meglio. Abbiamo giocatori che stanno stringendo i denti, qualcuno stiamo cercando di recuperarlo in fretta, dovevamo fare valutazioni in funzioni del campionato che è la nostra priorità. Oggi la differenza si è vista, chi gioca di più ha minuti ed esperienza. I giovani, facendo esperienza, diventeranno giocatori utili per il Sassuolo, ma nel breve non è semplice. Se ho pensato di rimanere a vita qui? Non è il momento adatto, le valutazioni non si fanno mai da soli, l’allenatore viene giudicato dai dirigenti, non dai tifosi e dai giornalisti“.