Salernitana-Sampdoria, Inzaghi: “Mostrato uno spirito diverso”

“Oggi la squadra ha fatto una buona prestazione, dando continuità a quanto di buono avevamo fatto nel secondo tempo a Genova. Al di là del risultato e dell’avversario la prestazione è stata ottima anche sotto il profilo dell’applicazione. Non bisogna dimenticare che nelle ultime ventiquattro partite questa squadra ne aveva vinte solo quattro“. Queste le dichiarazioni del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi al termine del match di Coppa Italia contro la Sampdoria (4-0 il risultato finale). “Abbiamo mostrato un piglio e uno spirito diverso rispetto alle gare precedenti. Sono molto contento anche dei ragazzi che sono entrati dalla panchina: Cabral ha segnato – ha aggiunto Inzaghi – Simy è entrato molto bene e ha giocato con la squadra. Se i calciatori si sacrificano come hanno fatto stasera possiamo giocarcela con tutti”. Ora c’è il Napoli in campionato: “Ci aspetta una grande partita. Ultimamente la squadra ha subito tanti gol quindi bisogna ritrovare solidità difensiva. Dobbiamo avere più coraggio di giocare a calcio perché il nostro pubblico merita anche di vedere un bel gioco. Nelle prossime partite dovremo essere bravi a trasformare i fischi in applausi”.