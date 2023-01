Roma, Tiago Pinto: “Voci su Mourinho al Brasile? Siamo concentrati sulla Coppa Italia”

“Oggi abbiamo una partita importante, perché la Coppa Italia competizione importante. Rumors su Mourinho? Non ho letto nulla, non so di che parlate. La Coppa Italia è una competizione super importante e l’allenatore è concentrato a fare bene. Mourinho al Brasile? Ripeto, siamo qua per giocare la coppa, dobbiamo concentrarci su questo”. Con queste parole, il general manager della Roma, Tiago Pinto, prima del match contro il Genoa in Coppa Italia ha dribblato ai microfoni di Sportmediaset le voci che vorrebbero un approdo di Mourinho sulla panchina del Brasile.