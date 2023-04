Entourage Lukaku: “Insulti razzisti contro di lui, la Juventus si scusi”

Roc Nation, la società di management che rappresenta Romelu Lukaku, ha rilasciato un comunicato dopo quanto accaduto negli istanti finali del match di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. La società, nella persona del suo presidente Michael Yorkmark, ha preso le difese dell’attaccante belga, chiedendo le scuse da parte della Juventus e che la Lega e le autorità intervengano sul caso. Di seguito quanto si legge nella nota.

“Gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e non possono essere tollerati. Romelu ha trasformato un rigore nel finale di partita ed è stato oggetto di cori razzisti ostili e disgustosi prima, durante e dopo il rigore. Romelu ha esultato nello stesso e identico modo fatto in precedenti gol e l’arbitro lo ha ammonito. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e mi aspetto che la Lega condanni immediatamente il comportamento di questo gruppo di tifosi della Juventus.Le autorità italiane devono utilizzare questa opportunità per ostacolare il razzismo, invece che punire la vittima degli abusi. Sono certo che il mondo del calcio condivida lo stesso sentimento”.