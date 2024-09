Regolamento Torino-Empoli: cosa succede in caso di pareggio nei sedicesimi

Il regolamento di Torino-Empoli, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024/2025: ecco cosa succede in caso di pareggio. Non c’è tempo per godersi il grande momento in campionato: all’Olimpico-Grande Torino la capolista della Serie A e gli ospiti che sono in zona Champions, entrambe imbattute, devono fronteggiarsi per superare il turno a eliminazione diretta. Una sfida secca tra i granata e gli azzurri, le due grandi sorprese della stagione, con in palio poi la Fiorentina agli ottavi. C’è però da tenere a mente una grossa novità per quanto riguarda il regolamento.

REGOLAMENTO TORINO-EMPOLI IN CASO DI PAREGGIO

In caso di pareggio al 90′, da quest’anno in Coppa Italia sono stati aboliti i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, e si procederà invece direttamente con i calci di rigore: se al termine dei 90′ regolamentari Torino-Empoli sarà in parità, allora subito i tiri dal dischetto per decretare quale formazione sfiderà la Fiorentina agli ottavi.