Regolamento Roma-Cremonese: cosa succede in caso di pareggio al 90′?

Tutto pronto per il match tra Roma e Cremonese in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 1 febbraio nella cornice di un Olimpico quasi sold out. Cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90′? Non ci sono novità sul piano del regolamento della competizione: in caso di pareggio, si disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti e, eventualmente, i calci di rigore in caso di ulteriore parità di punteggio.