Regolamento quarti di finale Coppa Italia 2022/2023: chi gioca in casa? Ecco come funziona

Con gli ottavi di finale che entrano nel vivo, si inizia a definire il quadro dei quarti di Coppa Italia 2022/2023. Non ci sono novità regolamentari sullo svolgimento del prossimo turno. Il regolamento infatti parla chiaro: “In ogni gara hanno diritto a giocare in casa le società cui è stata attribuita la posizione d’ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso”. Inoltre “nel caso in cui, per effetto di quanto precede, due Società si trovino a disputare, nello stesso giorno solare, la propria gara interna dei quarti di finale sul medesimo campo, la Società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso mantiene il diritto di giocare in casa, mentre l’altra subisce l’inversione del campo”.

Il ranking delle prime otto è formato in base alla scorsa stagione: la squadra campione in carica (Inter) è la prima testa di serie, seguono la squadra campione d’Italia (in questo caso il Milan) e le altre squadre in base al piazzamento in campionato. Ai quarti di finale, in caso di qualificazione di Napoli e Roma, sarebbe la squadra di Spalletti (3°) a giocare in casa in virtù del miglior ranking rispetto ai giallorossi (6°). Tra Inter (1°) e Atalanta (anche i bergamaschi ancora non qualificati, 8°) la spunterebbero i nerazzurri di Milano, mentre in caso di passaggio del turno di Juventus e Lazio, il match si giocherebbe all’Allianz Stadium. Discorso diverso per il Torino che ha eliminato il Milan. La squadra granata è la decima testa di serie: giocherà in casa, qualora la Sampdoria (15°) passasse il turno. Le sorti di Sanabria e compagni si sposterebbero invece al Franchi se la Fiorentina (7°) dovesse avere la meglio sui blucerchiati.

TABELLONE

INTER (1) vs Atalanta (8)/Spezia (16)

Juventus (4)/Monza (20) vs Lazio (5)/Bologna (13)

Napoli (3)/Cremonese (19) vs Roma (6)/Genoa (22)

TORINO (10) vs Fiorentina (7)/Sampdoria (15)