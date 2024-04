Regolamento Lazio-Juventus: come funziona con i gol in trasferta, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Lazio-Juventus, match valevole il ritorno della prima semifinale della Coppa Italia 2023/2024. Dopo la vittoria per 2-0 conquistata nella gara di andata, la squadra guidata da Massimiliano Allegri andrà all’Olimpico per cercare di difendere questo vantaggio e colpire in contropiede al momento più opportuno. La squadra allenata da Igor Tudor, invece, ha assolutamente bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per riscire a prolungare la sfida oltre i novanta minuti regolamentari. In caso di vittoria con tre reti di margine, invece, i biancocelesti conquisterebbero l’accesso alla semifinale. Il regolamento, come avviene ormai da qualche stagione, prevede che i gol realizzati in trasferta non valgano più doppio e, per questo motivo, per passare il turno sarà necessario fare un gol in più degli avversari nell’arco delle due partite.