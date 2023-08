Regolamento Genoa-Modena: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

Alle 21:00 di venerdì 11 agosto Genoa e Modena cercheranno il pass per il prossimo turno in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La formazione di Alberto Gilardino vuole capitalizzare l’entusiasmo dopo la promozione. La tifoseria ha già fatto registrare il record di abbonamenti e c’è voglia di trovare una vittoria all’esordio stagionale al Ferraris. Di fronte un Modena che vuole migliorarsi dopo la scorsa, ottima, stagione. Ora in palio c’è un posto ai sedicesimi. Cosa accade in caso di pareggio al 90′? Il regolamento della competizione prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche dopo i 120′, si procederà con i calci di rigore.