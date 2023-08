Regolamento Frosinone-Pisa: cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia 2023/2024?

Alle 17:45 di venerdì 11 agosto Frosinone e Pisa scenderanno in campo in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La neopromossa in Serie A vuole dimostrare di essere pronta per il massimo campionato e di aver appreso i dettami tattici del nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco. Di fronte un Pisa ambizioso, che vuole continuare ad inseguire il sogno Serie A, sfuggito negli ultimi anni. Ora c’è in palio un pass nei sedicesimi di Coppa Italia. Il regolamento della competizione prevede, in caso di parità al 90′, la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se la parità di punteggio dovesse persistere, si procederà con i calci di rigore.