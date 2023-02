Regolamento Fiorentina-Torino: cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia?

La Fiorentina ospita il Torino in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 1 febbraio nella cornice del Franchi. Ma cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90′? Nessuna novità regolamentare: spazio a due tempi supplementari da quindici minuti e ai calci di rigore in caso di ulteriore parità di punteggio. Negli ultimi due precedenti, è stata la formazione granata a vincere con 5 gol fatti e zero subiti. La Fiorentina proverà a reagire, sfruttando eventualmente anche l’extra time.