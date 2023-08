Regolamento Bologna-Cesena: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia 2023/2024?

Alle 21:15 di venerdì 11 agosto sarà tutto pronto per il match tra Bologna e Cesena che inseguiranno il pass per il prossimo turno in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La squadra di Thiago Motta vuole partire col piede giusto, anche se recentemente il tecnico rossoblù non ha nascosto i malumori per il livello della rosa. In più, Arnautovic sembra intenzionato a lasciare la squadra. Insomma, saranno settimane di mercato movimentate per il Bologna che intanto vuole superare l’esame Cesena prima dell’esordio in Serie A contro il Milan. Testa quindi alla Coppa Italia, con la speranza di chiudere la pratica al 90′. Ma cosa accade in caso di pareggio nei tempi regolamentari? Il regolamento della competizione prevede la disputa di due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche dopo i 120′, spazio ai calci di rigore.