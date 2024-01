Regolamento Atalanta-Sassuolo: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Atalanta-Sassuolo, match valevole per gli ottavi della Coppa Italia 2023/2024. Al Gewiss Stadium va in scena un confronto tra due squadre che stanno vivendo dei momenti completamente opposti. I ragazzi di Gian Piero Gasperini arrivano da una buona prima parte di stagione e vogliono andare avanti anche in questa competizione, mentre i neroverdi hanno bisogno di trovare una scossa per risalire la china. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di mercoledì 3 gennaio. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti, le due squadre disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo i 120′, si procederà con i calci di rigore.