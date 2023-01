Probabili formazioni Milan-Torino: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Torino, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. A San Siro i rossoneri cercano il passaggio del turno, ma la squadra di Juric sarà un osso duro sicuramente. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, il Torino ha vinto in casa contro i rossoneri per 2-1.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Maignan, Kjaer, Florenzi, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Rebic, Ibrahimovic, Origi.

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Ricci, Lukic, Singo; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Blllottaggi: –

Indisponibili: Aina, Pellegri, Lazaro.

Squalificati: –