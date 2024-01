Probabili formazioni Lazio-Roma, quarti Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Partita epocale quella dell’Olimpico, si sfidano in una partita secca le due rivali storiche: vinceranno i biancocelesti o i giallorossi? In palio c’è il passaggio del turno in semifinale nella coppa nazionale. Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 10 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Maurizio Sarri e José Mourinho.

LAZIO – Ancora out Immobile e Luis Alberto, Sarri preferisce Isaksen e non Pedro nel tridente. L’esperienza di Cataldi più di Rovella in cabina di regia.

ROMA – Recupera Paredes, torna in cabina di regia. In porta Rui Patricio più di Svilar vista l’importanza della partita, Dybala-Lukaku è la coppia.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Isaksen 55% – Felipe Anderson 45%, Cataldi 55% – Rovella 45%

Indisponibili: Immobile, Luis Alberto.

Squalificati:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Huijsen; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Kristensen 55% – Karsdorp 45%

Indisponibili: Abraham, Smalling, Kumbulla, Ndicka, Aouar, Sanches, Llorente (in dubbio)

Squalificati: –