Probabili formazioni Juventus-Frosinone, quarti Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. I bianconeri, tra le principali candidate per la vittoria finale nella coppa nazionale, ospitano nella sfida secca i ciociari che in campionato stanno trovando difficoltà, ma qui hanno eliminato Torino e Napoli e sempre in trasferta. Chi riuscirà a vincere all’Allianz Stadium? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 11 gennaio, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco.

JUVENTUS – Allegri sceglie Milik in attacco, Yildiz costretto agli straordinari e alla quarta da titolare in pochi giorni. Iling può far rifiatare Kostic, Cambiaso torna dopo l’influenza. Rugani in difesa al posto di capitan Danilo, Perin il portiere.

FROSINONE – E’ crisi in campionato, ma in Coppa quante emozioni per i ciociari: Di Francesco non rinuncia all’ex di turno Soulé, dall’altra parte dell’attacco torna Ibrahimovic, punta un altro giocatore bianconero come Kaio Jorge.

Le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Yildiz, Milik

Ballottaggi: Cambiaso-Weah 60%-40%, Yildiz-Vlahovic 55%-45%

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean, Chiesa

Squalificati: Pogba, Fagioli

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Ballottaggi: Brescianini 55% – Harroui 45%, Ibrahimovic 55% – Caso 45%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Oyono

Squalificati: –