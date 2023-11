Pagelle Torino-Frosinone 1-2 dts, voti e tabellino sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Torino-Frosinone 1-2 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico-Grande Torino il vantaggio firmato Ibrahimovic per i ciociari, ma sempre nel primo tempo arriva il pareggio di Zima. Nella ripresa si fatica a vedere occasioni importanti e pian piano ci si abitua all’idea dei supplementari, che arrivano puntuali e che vengono decisi da un gol di Reinier. Per i gialloblu Napoli agli ottavi. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

TORINO (3-5-2): Gemello 6.5; Zima 7, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Lazaro 6 (8′ st Bellanova 6), Linetty 5.5 (21′ st Vlasic 6), Tameze 6 (21′ st Ilic 6), Gineitis 6, Vojvoda 6.5; Sanabria 5.5 (33′ s Pellegri 6.5, 1′ pts Seck), Zapata 5.5 (33′ st Karamoh sv). In panchina: Milinkovic-Savic, Popa, Sazonov, Antolini, N’Guessan, Ricci, Radonjic. Allenatore: Juric 6.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini 6.5; Oyono 6, Monterisi 6, Okoli 6.5, Lirola 6; Brescianini 6 (16′ st Soulé 6), Bourabia 6 (33′ st Barrenechea 5), Mazzitelli 6.5 (1′ pts Lulic sv); Kvernadze 5 (16′ st Marchizza 6), Cheddira 6 (1′ pts Kaio Jorge 6.5), Ibrahimovic 7 (33′ st Reinier 7). In panchina: Frattali, Turati, Romagnoli, Lusuardi, Baez, Garritano. Allenatore: Di Francesco 6.5.

ARBITRO: Fourneau 6.

RETI: 5′ pt Ibrahimovic, 31′ pt Zima, 8′ pts Reinier.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Ibrahimovic, Soulè. Angoli: 12-5. Recupero: 2′ pt, 4′ st, 2′ pts, 1′ sts