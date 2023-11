Brasile, Neymar operato al ginocchio: intervento riuscito a crociato e menisco

Neymar è stato sottoposto con successo all’intervento chirurgico al ginocchio sinistro, con la ricostruzione del legamento crociato e dei menischi. L’operazione è stata condotta a Belo Horizonte dal chirurgo Rodrigo Lasmar, che aveva già operato Neymar per una frattura a un piede nel marzo 2018 quando il giocatore vestiva ancora la maglia del Paris Saint-Germain poi lasciata pochi mesi or sono per iniziare una nuova avventura in Arabia con la maglia dell’Al-Hilal. Il club saudita però adesso dovrà fare a meno di lui per diversi mesi. Non è la prima volta che Neymar è costretto a lunghi periodi di stop, alcuni arrivati anche nella scorsa stagione come quello legato all’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre sei mesi.