Pagelle Roma-Cremonese 2-1: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Cremonese, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallorossi partono con il freno a mano tirato, nonostante questo hanno una doppia occasione clamorosa: Belotti da due passi non riesce a mettere la palla in rete e Pellegrini, a botta sicura, spacca la traversa. La Cremonese con il passare dei minuti trova sicurezze e gioca a memoria: Tasdjout, alla prima vera palla gol, fredda Svilar e fa 0-1. I giallorossi sono in confusione, nella ripresa Mourinho mette in campo Dybala e Azmoun. El Shaarawy colpisce il palo, ma poi ci pensa il solito Lukaku ad aprire il piattone sinistro e a fare 1-1. Spinazzola si invola sulla sinistra e si guadagna anche il calcio di rigore: dal dischetto va Dybala che non sbaglia, 2-1. Ai quarti di finale ci sarà il derby con la Lazio.

LE PAGELLE E I VOTI

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Celik 5.5 (1’st Kristensen 5.5), Cristante 5.5, Llorente 5 (1’st Zalewski 6); Karsdorp 5 (29’st Spinazzola 6), Bove 6 (22’st Azmoun 6.5), Paredes 6, Pellegrini 6, El Shaarawy 5.5; Belotti 5 (1’st Dybala 6.5), Lukaku 7. In panchina: Rui Patricio, Boer, Pagano, Pisilli, Renato Sanches. Allenatore: Mourinho 6.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6, Ravanelli 5.5, Tuia 6 (8’st Bianchetti 5.5); Ghiglione 6.5 (1’st Majer 6), Collocolo 6.5, Castagnetti 6 (17’st Abrego 5), Tsadjout 7 (17’st Quagliata 5.5), Sernicola 5; Okereke 5 (17’st Coda 5.5), Zanimacchia 6. In panchina: Brahja, Saro, Rocchetti, Lochoshvili, Valzania, Ciofani, Sekulov, Afena-Gyan, Vazquez. Allenatore: Stroppa 6.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 37’pt Tsadjout, 32’st Lukaku, 40’st Dybala (rig).

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Castagnetti, Ghiglione, Antov, Ravanelli, Llorente, Celik, Karsdorp, Bianchetti.

Angoli 7-5.

Recupero: 1′; 5′.