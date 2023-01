Pagelle Milan-Torino 0-1 dts, voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle di Milan-Torino 0-1 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Meazza primo tempo avaro di occasioni e con soltanto il palo di De Ketelaere come unico sussulto. Ripresa intensa che cambia il proprio volto al 70′, quando viene espulso Djidji per doppio giallo. Si va comunque ai supplementari e al 114′ arriva il clamoroso gol di Adopo in contropiede. Di seguito ecco le pagelle di Milan-Torino.

MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu 6.5; Kalulu 6, Gabbia 6 (32′ st Hernandez 5), Tomori 6; Saelemaekers 6 (22′ st Messias 6), Vranckx 5.5 (38′ st Bennacer 6), Tonali 5.5, Pobega 6 (32′ st Giroud 6), Dest 6 (5′ sts Calabria sv); Diaz 6 (22′ st Leao 5); De Ketelaere 5.5. In panchina: Mirante, Nava, Adli, Bakayoko, Lazetic, Bozzolan. Allenatore: Pioli 5

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Djidji 5, Schuurs 7, Buongiorno 7; Singo 6 (6′ sts Bayeye 6.5), Lukic 6.5, Ricci 6 (1′ pts Adopo 7.5), Rodriguez 5.5 (36′ st Vojvoda 6); Miranchuk 5.5 (45′ +1′ st Seck 7), Vlasic 5.5 (36′ st Linetty 6), Sanabria 6 (26′ st Zima 6). In panchina: Berisha, Gemello, Karamoh, Garbett, Radonjic, Dembélé, Gineitis. Allenatore: Juric 7

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6

RETI: 9′ sts Adopo.

NOTE: cielo sereno, terreno in non buone condizioni. Espulso Djidji al 25′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Milinkovic-Savic, Linetty. Angoli 12-4. Recupero: 0′, 5′ +1′; 0′; 2′.