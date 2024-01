Basket, Eurolega 2023/24: brutta sconfitta per una stanca Virtus Bologna, vince con merito il Maccabi

Brutta sconfitta per la Virtus Bologna, che nel ventesimo turno di Eurolega crolla contro il Maccabi Tel-Aviv. All’Alexander Nikolic Hall di Belgrado la formazione israeliana vince con il netto punteggio di 95-78, ribaltando anche la differenza canestri della gara d’andata, con le V nere che avevano trovato il successo con uno scarto di 10 punti. Primo quarto piuttosto equilibrato, con la Virtus che riesce a mantenersi avanti grazie ad un paio di triple di Belinelli. L’ex Spurs è scatenato e anche nel secondo quarto trova una serie di canestri dalla lunga distanza che sembrano sancire l’allungo dei suoi. Sorkin e Baldwin però rispondono presente e mantengono il Maccabi a contatto, fino a chiudere avanti di una lunghezza all’intervallo, 46-45.

Nella ripresa però la formazione di Banchi appare molto stanca, e i gialloblù ne approfittano stampando subito un parziale di 8-0 con le triple di Sorkin e Dibartolomeo che danno il là alla fuga. Nella Virtus è il solo Belinelli a crederci, ma Baldwin trova canestri importanti che danno il primo vantaggio in doppia cifra della gara ai padroni di casa. Nel quarto quarto Bologna esce completamente dalla partita, non riuscendo quasi mai a trovare soluzioni comode in attacco. Di contro invece il Maccabi gioca una pallacanestro più solida, affidandosi all’Mvp della gara Baldwin, che risponde ancora presente e guida i suoi ad un successo anche piuttosto netto. Le V nere si fanno così raggiungere in seconda posizione dal Barcellona, mentre la formazione israeliana aggancia Panathinaikos e Fenerbahce con il record di 12-8.